Toyota pode ter cinco carros no WRC 2025

A Toyota planeia ter três pilotos em ‘full time’ em 2025, com Kalle Rovanperä e Elfyn Evans praticamente confirmados. A dúvida é sobre o terceiro assento…

Jari-Matti Latvala já veio a público dizer que a Toyota deverá ter três pilotos a tempo inteiro em 2025, se quer lutar com outras armas pelos títulos e sendo praticamente certo o regresso de Kalle Rovanperä em ‘full time’, Elfyn Evans também deve permanecer na equipa pelo que, resta saber o que a Toyota irá fazer com o terceiro carro: seguindo as palavras de Latvala, piloto em full-time, mas sabendo-se da vontade de Sebastien Ogier continuar como piloto em ‘part-time’, resta saber como tudo fica com Takamoto Katsuta e Sami Pajari, que pode subir à equipa principal.

Como já se percebeu, Takamoto Katsuta está a ‘fraquejar’, tarda em dar o salto qualitativo que, por exemplo, Adrien Fourmaux já deu este ano, e isso está a criar dúvidas na cabeça dos responsáveis da equipa que ponderam mudar a estratégia de pilotos e optar por três pilotos ‘integrais’ e um parcial.

Paralelamente, a Toyota considera inscrever até cinco carros no WRC, embora só três pontuem para o campeonato de construtores.

Já se fala da hipótese de Takamoto Katsuta alternar com Sami Pajari no WRC2, mas a equipa tem muito para avaliar até tomar decisões. Como se percebe, neste momento está tudo em cima da mesa, correr com cinco carros, embora, se isso sucedesse, um ou dois, em equipa ou equipas satélite.

FOTO @World