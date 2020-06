Toyota GR Yaris WRC de 2021 deve ‘cair’…

Os efeitos da pandemia de coronavírus estão a fazer-se sentir a vários níveis no Mundial de Ralis e para além de todas as questões que envolvem neste momento a concretização do calendário, há outro detalhe importante que está posto em causa.

Como sabemos, a Toyota tem vindo a desenvolver um novo Yaris WRC para 2021, baseado no novo Toyota GR Yaris, mas Tommi Makinen e os responsáveis da marca japonesa terão chegado à conclusão que é arriscado demais trabalhar no desenvolvimento do carro de 2021, lidar com o apertado calendário de 2020 e ao mesmo tempo preparar o novo Yaris para os novos regulamentos do WRC 2022.

Por isso, e apesar da interdição de testar no WRC já ter sido levantada, ainda não foi visto o Yaris GRC de 2021 em testes, e segundo o Dirtfish o mais certo é o carro não ser utilizado em competição no Mundial de Ralis na próxima época.

Provavelmente, a Toyota não quererá arriscar e vai manter o atual Yaris, concentrando-se no WRC de 2022. O problema nem sequer terá tanto a ver com a equipa, mas sim com o fornecimento de peças necessário para esse desenvolvimento. Como “quem tudo quer, tudo perde” a Toyota terá concluído que não faz sentido, no atual contexto arriscar tentar “tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo”. Provavelmente, na próxima semana, vai saber-se mais sobre este assunto.