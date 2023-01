Toyota GR Yaris Rally2: tudo para ser um grande carro | AutoSport

O novo Toyota GR Yaris Rally2 está a fazer crescer água na boca, e apesar de ainda não ter sido visto em competição, é cedo, o carro não está sequer homologado, está praticamente pronto e agora o que interessa é o seu desenvolvimento.

Nesse contexto, Jari-Matti Latvala, chefe da equipe WRC da Toyota, já disse que até ao fim de 2023 a Toyota vai concentrar-se quase exclusivamente nos testes: “Temos um ano de testes pela frente e precisamos disso, porque sabemos muito bem o quão forte o Skoda tem sido na classe. Cerca de metade de todos os Rally2 são Skoda, e agora eles também têm um carro novo. Temos que trabalhar muito, porque não dá para competir com um carro que não está pronto”, disse Latvala.

Na verdade, a Toyota tem tudo para fazer um excelente Rally2. Basta olhar para o trabalho que foi feito até 2017 com o seu novo WRC e o que a equipa tem conseguido ao longo dos anos. Para 2022, o novo Rally1 é o que se sabe, venceu tudo o que encontrou pela frente, é neste momento, é ainda o carro a bater.

Mas nos Rally2 a Toyota sabe que tem pela frente uma concorrência também muito forte, especialmente a Skoda, mas o Rally2 da Toyota tem tudo para ser um grande carro.

Basta só recordar que o Rally2 ‘descende’ do Toyota GR Yaris de estrada e este foi criado incorporando tecnologia, conhecimento e experiência aprendidos no Mundial de Ralis.

É um carro que nasceu com ADN dos ralis, e esse é logo um ponto de partida muito forte. Uma carroçaria feita e pensada para os ralis e não uma plataforma já existente da gama, como sucede nos restantes casos. Só aí já está uma vantagem.

Depois, como se sabe, o motor é um três cilindros, e por isso bem mais leve que os quatro cilindros da concorrência. Por isso, a base do carro é de certeza mais leve que os restantes Rally2 e nesse aspeto a Toyota teve certamente maior facilidade de fazer um carro muito equilibrado. Depois, é pequeno, logo tem tudo para ser muito ágil, e a dúvida neste momento permanece somente no desenvolvimento do motor, pois ninguém ainda trabalhou nos Rally2 com uma base de um motor de três cilindros. A Toyota é pioneira nesse aspeto e por isso pode ter algum trabalho pela frente para o tornar competitivo.

Resta agora esperar pelo trabalho que está a ser feito, mas reforçamos que basta olhar para o historial da equipa no desenvolvimento de carros para perceber que o potencial é muito grande…