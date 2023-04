Toyota GR Yaris Rally2 quer ‘Guerra dos Tronos’ com Skoda | AutoSport

A Toyota continua a trabalhar no seu GR Yaris Rally2, e o objetivo é muito simples: ver o que a Skoda está a fazer com o seu novo Fabia RS Rally2 e igualar, se possível ultrapassar a performance do carro checo, que é há muito a referência para os restantes construtores.

Como se sabe, a Citroën, M-Sport/Ford e Hyundai não têm carros ao nível da Skoda, isto quando se olha para o ‘filme’ global, pois aqui e ali, alcançam vitórias, ainda que bem menos que a Skoda. Agora a Toyota vem para se envolver nesta luta e não faz a ‘coisa’ por menos: quer entrar para ganhar.

Nesse contexto tem que garantir que possa competir com o Škoda Fabia RS Rally2 na próxima temporada. O GR Yaris Rally tem vindo a passar testes extensos em diversas superfícies, inclusive na Bélgica. O piloto de testes, Juho Hänninen tem sido o principal responsável por esses testes, mas até o campeão mundial do WRC em título, Kalle Rovanperä também já o guiou, bem como o chefe de equipe Jari-Matti Latvala.

Latvala afirmou que o carro é divertido e fácil de guiar, e manusear, mas que ainda há trabalho a ser feito para que possa alcançar o nível de desempenho da Fabia RS.

Os engenheiros da Toyota estão a trabalhar duro para melhorar o carro, mas a concorrência é forte e os próximos meses serão críticos para o desenvolvimento do modelo.

Os primeiros GR Yaris Rally2 devem estar prontos para a temporada de 2024, com homologação da FIA prevista para o final de 2023. No entanto, Latvala confirmou que o pai de Takamoto Katsuta, Norihiko, está a pilotar o carro no Campeonato Japonês de Ralis deste ano.

Embora não haja planos para o carro aparecer como carro zero na Europa, de momento, Latvala disse que isso pode mudar na segunda metade da temporada de 2023.

A Toyota está convicta que tem nas mãos um carro capaz de se bater com os melhores nos RC2, sabe que a base do Yaris é muito boa, pois o carro tem como base um modelo que nasceu da aprendizagem da marca nos ralis, o GR Yaris, ao contrário dos restantes, que são pensados para a indústria ‘mainstream’ e adaptados para os ralis.

Quando a Toyota trabalhou no GR Yaris de estrada, já tinha em mente desenvolver futuramente um Rally2 e Rally3, e isso deverá dar frutos quando o carro começar a competir.

Por outro lado, não é provável que a Toyota vá inicialmente trabalhar para a construção de muitos carros, mas sim escolher bem as equipas e os pilotos com quem trabalha. Quando e se os resultados começarem a aparecer, os clientes vão aparecer naturalmente…

Agora resta esperar para ver o que dali vai sair. Se olharmos para o que foi o desenvolvimento do WRC17, e do tempo que a Toyota demorou a chegar ao topo, só podemos esperar algo semelhante agora com o Rally2…

Mas temos que esperar para ver…