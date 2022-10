Toyota GR Yaris Rally2 já testa | AutoSport

Já há algum tempo que o AutoSport vem noticiando que a Toyota se preparava para construir um Toyota Yaris Rally2, em maio de 2021, em declarações ao AutoSport, Jari-Matti Latvala, Chefe de Equipa da Toyota Gazoo Racing WRC revelou que a Toyota estava a pensar construir um Rally2 e Rally3, mas que ainda não tinha sido tomada a decisão de avançar. Na altura: “Sim, estamos a olhar para um programa de clientes, carros que possamos vender, e estamos ainda a investigar as opções com o Rally3 e Rally2. Ambos são muito interessantes, mas não decidimos ainda qual vamos fazer primeiro. Estamos a desenvolver o programa queremos ter um carro a testar em 2022. Não sei dizer se poderá estar à venda em 2022, mas em testes, de certeza”.

Já este ano, voltamos-lhe a colocar a questão, a resposta foi que continuam a monitorizar a situação mas para já não havia decisões oficiais.

Entretanto, a decisão foi tomada e segundo a imprensa finlandesa, a Toyota já está em testes, que foram envoltos no maior secretismo.

Para já será apenas um ‘carro-mula’ e o que se sabe é que o carro será baseado no Toyota GR Yaris, mas o facto de ainda não ter sido alvo de qualquer foto-espia, significa que a Toyota está a fazer um bom trabalho e esse nível, resta saber se, tendo em conta a concorrência, especialmente o novo Skoda que está quase a estrear-se, o que fará a Toyota neste – para si – novo mercado dos Rally2.

Pelo que vimos até aqui da equipa, e pela tradição da marca, o seu Rally2 será um bom carro, mas isso é algo que só o futuro dirá.

Os rumores apontam ainda para a possibilidade da Toyota ter comprado vários Rally2 atuais, para os desmontar e descobrir os segredos. Resta aguardar pelas comunicações oficiais.

NOTA: A foto é do Toyota de Harry Bates, que corre sob os regulamentos AP4 na Austrália