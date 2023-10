Toyota GR Yaris Rally2 estreia no Rali de Monte Carlo | AutoSport

Já está em processo de homologação o Toyota GR Yaris Rally2, o primeiro modelo da categoria RC2 do construtor japonês. O carro deve ter a sua estreia competitiva “a sério” no arranque do Mundial de Ralis de 2024, e se tudo correr como previsto, serão à volta de meia dúzia os carros presentes em Monte Carlo.

Não se sabe ainda é com que equipas e pilotos.

A Toyota já submeteu à FIA a documentação, num processo que é longo, mas que deverá ficar terminado em breve depois de todas as inspeções físicas ao carro que serão feitas mais para a frente, mas neste momento as especificações finais do GR Yaris Rally2 estão praticamente confirmadas.

O carro tem vindo a ser testado de forma exaustiva e o que logo transparece pelo que já se viu do carro a andar é que é muito ágil, tem um barulho de motor bem diferente dos seus concorrentes, fruto do motor de três cilindros da Toyota.

Segundo palavras de Tom Fowler, Diretor Técnico da Toyota ao Dirtfish, o processo de desenvolvimento é complicado, mas que a equipa sente que o conceito é bom embora o carro precise, naturalmente, de desenvolvimento. A versão concept do GR Yaris Rally2 já foi guiado por Jari-Matti Latvala no Rali de Hokkaido, no Japão, o mesmo sucedendo com o pai de Takamoto Katsuta, Norihiko, que conduziu o carro no Japão durante toda a temporada e a fiabilidade tem sido boa o que é um descanso para a Toyota.

Agora resta saber se em 2024 ou 2025 virá algum para Portugal, para o campeonato português, devendo isso suceder mais cedo ou mais tarde.