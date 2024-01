Toyota GR Yaris Rally2 está homologado pela FIA | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) confirmou que o GR Yaris Rally2 foi oficialmente homologado pela FIA a 1 de janeiro de 2024. Este é um processo que se estendeu desde os primeiros desenhos do carro, os documentos vão sendo enviados para a FIA, que acompanha todo o processo enquanto este se desenrola, ao ponto do ‘carimbo final’ ser apenas uma espécie de pró-forma, pois já tudo foi visto e revisto ao longo do tempo.



Desde 2017 que a Toyota está presente na categoria mais alta dos ralis, os RC1, mas a partir de agora vai fazê-lo também nos RC2, tal como sucede também com a Hyundai e com a Ford.

O GR Yaris Rally2 foi desenvolvido para as atividades de ralis dos clientes e o Presidente Akio Toyoda, também conhecido como ‘Morizo’, espera agora que este seja o carro que dá o primeiro passo na construção de uma ponte entre os veículos de desporto motorizado e os veículos de produção através dos ralis – algo que poderá contribuir para melhorar o mercado dos ralis em todo o mundo.

Com a concessão do certificado de homologação, a distribuição do GR Yaris Rally2 pode agora começar a ser feita a clientes em todo o mundo. O primeiro carro comemorativo está programado para ser entregue à Rookie Racing, liderada por Morizo, enquanto quatro equipas estão preparadas para participar no Rallye Monte-Carlo, de 25 a 28 de janeiro, com o GR Yaris Rally2.

O primeiro carro desportivo com tração às quatro rodas a ser desenvolvido exclusivamente pela Toyota em 20 anos, o GR Yaris foi criado pela TGR, mas este é um carro feito para os clientes da marca vencerem.

O carro fez a sua estreia pública no Rali do Japão em 2022, quando Morizo pegou no volante e mediu o seu desempenho. Desde então, muitos pilotos testaram o carro em diferentes superfícies e condições. Foram percorridos mais de 15.000 quilómetros, incluindo a participação no Campeonato Japonês de Ralis, que também serviu de teste nas estradas japonesas.

Até à data, o processo de desenvolvimento incorporou o feedback de pilotos profissionais de topo, jovens pilotos em ascensão e pilotos clientes, experientes. A partir de agora, será recolhido um leque ainda mais alargado de opiniões de concorrentes de desportos motorizados de clientes em campeonatos como o WRC, ajudando a desenvolver melhorias, para criar um automóvel cada vez melhor.

Especificações do GR Yaris Rally2

Motor: Três cilindros em linha, turbocompressor

Cilindrada 1.618,2 cc

Diâmetro x curso 87,5 mm x 89,7 mm

Restritor de ar 32 mm de acordo com os regulamentos da FIA

Transmissão

Caixa de velocidades sequencial de 5 velocidades

Sistema de tração 4WD, diferencial de deslizamento limitado especificado pela Motorsport

Suspensão e travões

Suspensão dianteira/traseira tipo MacPherson

Sistema de travões Terra: 300 mm

Asfalto: 355 mm, 300 mm

Chassis

Comprimento 3,995mm

Largura 1,820mm

Altura ajustável

Peso 1.230kg (incluindo 1 pneu sobresselente) de acordo com os regulamentos da FIA