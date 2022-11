Toyota GR Yaris Rally2 deve ‘estrear’ no Rali do Japão | AutoSport

Já há algum tempo que a Toyota testa o seu novo Rally2 e este verá a luz do dia no próximo Rali do Japão. Será pelas mãos de Juha Kankkunen, tetracampeão mundial de ralis que o Toyota GR Yaris Rally2 fará a sua estreia, ainda não competitiva, mas a sua primeira aparição pública.

Não há informações oficiais por parte da Toyota, mas rumores apontam para o facto do carro já ter testado na Finlândia, em outubro, e depois disso. O carro deve ser visto em alguns troços da prova japonesa. Só em 2024 os clientes deverão receber o carro, pois até lá irá passar pelo normal processo de desenvolvimento e homologação.

NOTA: Foto é da versão APA4, da Toyota Australia