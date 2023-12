Toyota GR Yaris Rally2 ‘defronta’ Citroën e Škoda em França | AutoSport

Enquanto os testes e desenvolvimento continuam, o Toyota GR Yaris Rally2 ‘Demo’ vai funcionar como “carro zero” no Rallye du Dévoluy este próximo fim de semana, prova que também vai servir para o novo recruta da Citroën Racing, Nikolay Gryazin ficar a conhecer melhor o Citroën C3 Rally2 com que vai disputar o WRC2 em 2024, e também para Yohan Rossel que aproveita também para se preparar para o próximo Rali de Monte Carlo, aproveitando as condições invernais desta prova. Também presente irá estar Georg Linnamäe que este ano correu de Hyundai i20 N Rally2 e agora vai trocar para o novo Škoda Fabia RS Rally2

