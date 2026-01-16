Toyota Gazoo Racing WRT arranca para 10ª época após regresso ao WRC: defender títulos

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) inicia a sua décima temporada no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) após o regresso da marca em 2017, no Rallye Monte-Carlo, de 22 a 25 de janeiro. Após o recorde de títulos de construtores, pilotos e navegadores em 2025, a formação japonesa quer defender as coroas, com melhorias no GR Yaris Rally1 híbrido.

Evoluções técnicas no GR Yaris Rally1

A equipa aproveitou os jokers de homologação para a última época dos regulamentos Rally1, introduzindo alterações na aerodinâmica e suspensão. Destaque para o novo spoiler traseiro nos três carros de fábrica e componentes na suspensão que ampliam as opções de afinação. O carro apresenta nova pintura em vermelho, branco e preto.

Alinhamento completo para a ronda inaugural

Cinco duplas alinham no Monte Carlo. Sébastien Ogier e Vincent Landais, nono título mundial em 2025, lideram a formação; o francês venceu dez vezes na prova, sediada perto da sua cidade natal, Gap. Elfyn Evans e Scott Martin, vice-campeões em título, somam quatro pódios no Monte Carlo, incluindo o segundo lugar em 2025.

Oliver Solberg e Elliott Edmondson estreiam-se a tempo inteiro na Rally1 após o título WRC2 em 2025 e vitória na Estónia. Takamoto Katsuta e Aaron Johnston competem no quarto carro oficial, enquanto Sami Pajari e Marko Salminen prosseguem no TGR-WRT2.

Programa de apoio a jovens pilotos

O compromisso com jovens estende-se ao WRC Challenge Program. Yuki Yamamoto, segunda geração do programa, inicia temporada completa em WRC com um GR Yaris Rally2, após progressos em 2025. Antes do arranque no porto do Mónaco, será apresentado um GR Yaris especial alusivo ao nono título de Ogier.