Toyota e Hyundai testaram pneus Hankook | AutoSport

A Toyota e a Hyundai testaram os pneus da Hankook, que se tornará fornecedora do WRC entre 2025 e 2027, em pisos de neve, e desde o início de fevereiro que a Hankook tem vindo a recolher dados importantes sobre os seus pneus nas condições de inverno finlandesas. No teste de Takamoto Katsuta, noutro dia foi a vez da Hyundai e de Esapekka Lappi, os pneus tiveram que lidar com temperaturas diurnas de 20 graus abaixo de zero. A Pirelli termina a sua ligação ao WRC no final deste ano.

