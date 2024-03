Toyota e FIA em diálogo: ajustes são necessários para o futuro do WRC | AutoSport

Em declarações ao Autosport inglês, o chefe da equipa Toyota no Mundial de Ralis, Jari-Matti Latvala, considera a visão futura do WRC positiva, mas entende que algumas das decisões são “demasiadamente agressivas”.

Como se sabe a FIA revelou um plano que inclui alterações nas regulamentações técnicas e desportivas, além de melhorias na promoção do campeonato.

Para os carros Rally1, a partir do próximo ano ficam sem sistema híbrido, passam por uma redução na aerodinâmica e também no restritor de ar do motor. Estes carros permanecem até o final de 2026.

A partir de 2027, novas regulamentações entrarão em vigor para a classe Rally1, com base no conceito dos carros Rally1, que passam a debitar 330 cv de potência no motor e deverão custar 400.000€.

Para Latvala, sendo importante que haja agora uma direção futura para o WRC, é de opinião que algumas das mudanças propostas são precisam de ajustes e por isso a equipa está a conversar com a FIA, federação internacional.

Tendo em conta a redução de custos, Latvala concorda com a retirada do sistema híbrido, mas acha que as mudanças propostas para 2025 são excessivas pelo que até junho terá de ser encontrado um meio-termo em relação às mudanças propostas. Latvala vê ainda os regulamentos de 2026 como um passo na direção certa, mas reconhece o enorme desafio que é construir um carro dentro do orçamento de €400.000 e admite que o valor mais realista para os novos Rally1 ande em torno de meio milhão de euros.