Toyota e Citroën testaram para o Monte Carlo no…Rallye Hivernal du Dévoluy | AutoSport

Sami Pajari guiou o novo Toyota GR Yaris Rally2 no Rallye National Hivernal du Dévoluy, que se realizou no passado fim de semana em França, e que para além de ter pertencido à Taça de França, serviu de preparação a algumas equipas do WRC2, para o próximo Rali de Monte Carlo. Se a prova monegasca, que este ano volta a realizar-se em zonas mais propensas a ter muita neve e gelo, este foi um bom teste para a Toyota e Citroën, que teve nesta prova os seus dois recrutas, Nikolay Gryazin e yohan Rossel. O russo ganhou a prova, mostrando que se adaptou bem ao seu novo carro, o Citroen C3 Rally2. Depois de guiar para a Skoda há muito, agora trocou para a Citroën.

Sami Pajari foi o piloto responsável por guiar o novo Toyota GR Yaris Rally2, como carro zero, e as condições dos troços, na zona de St. Bonnet le Froid, uma mítica classificativa da história do Rali de Monte Carlo, não permitem fazer grandes comparações, nem provavelmente no Monte Carlo se tirarão grandes conclusões. Apenas…algumas, sendo certo que ninguém espere que o carro chegue, veja e vença. O mais natural é que seja necessário um bom período de ‘crescimento’, mas também não nos admiramos muito se o carro andar bem em Monte Carlo, porque é ágil e naquelas estradas é meio caminho andado para ser competitivo. Depois, logo se vê tudo o resto, os pilotos, as equipas…