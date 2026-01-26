Toyota domina Rali de Monte Carlo com 1-2-3 histórico de Solberg, Evans e Ogier

Oliver Solberg conquistou uma vitória impressionante no Rali de Monte Carlo, suplantando Elfyn Evans e Sébastien Ogier num histórico 1-2-3 da Toyota Gazoo Racing World Rally Team, numa das edições mais exigentes da mítica prova. O sueco de 24 anos assumiu a liderança desde a segunda especial de quinta-feira e tornou-se o mais jovem vencedor da era moderna do Monte Carlo, ultrapassando o recorde de Ogier em 2009, e o primeiro da sua prestigiada família a vencer o evento.

Segunda vitória consecutiva em apenas duas provas Rally1

Solberg e o navegador Elliott Edmondson iniciaram a sua primeira época completa na formação Rally1 da TGR-WRT da forma mais espectacular possível, somando a segunda vitória em apenas duas presenças no GR Yaris Rally1 após o triunfo na estreia no Rali da Estónia do ano passado. O resultado marca a primeira ‘limpeza total’ de pódio no Rali de Monte Carlo, por um único construtor desde 2015 (Volkswagen MotorSport) e o primeiro feito desta natureza para a Toyota (nesta prova), que soma já sete triunfos no Rali de Monte Carlo com os seus carros.

Condições extremas testam até ao limite

O Rali de Monte Carlo 2026 destacou-se pelas condições invernais mais severas dos últimos anos nas estradas dos Alpes franceses, com neve, gelo, chuva e lama a alternarem frequentemente na mesma especial e muito pouco asfalto seco. Apesar de nunca ter terminado acima do 14.º lugar em seis participações anteriores, Solberg mostrou confiança e relaxamento ao volante do GR Yaris Rally1. No sábado saiu de estrada dramaticamente mas regressou de um campo para ainda vencer a especial, enquanto no domingo enfrentou gelo e neve sobre o icónico Col de Turini com alguns momentos largos, assegurando a vitória com 51,8 segundos de margem.

Evans bis no pódio e Ogier soma 15º pódio em 17 provas

Evans e Scott Martin terminaram em segundo lugar, somando o quinto pódio em sete participações com a TGR-WRT e vencendo a Power Stage final por 6,5s sobre Solberg, além do segundo lugar no Super Domingo entre os Rally1. Ogier e Vincent Landais disputaram intensamente com Evans mas aceitaram o terceiro lugar, o 15º pódio em 17 presenças, com o terceiro melhor tempo na Power Stage.

Takamoto Katsuta recuperou bem de danos nos pneus e perda de direcção assistida na sexta-feira para sétimo lugar com tempos fortes em especiais. O carro de Sami Pajari abandonou devido a danos de um acidente no sábado em condições escorregadias.

Latvala elogia “incrível” performance de Solberg

Jari-Matti Latvala, director de equipa, afirmou: “Ter três dos nossos pilotos a ocupar o pódio no Rali de Monte Carlo é algo muito especial. É o rali mais difícil do campeonato e esta edição foi extremamente dura.

As condições foram horríveis em alguns sítios, e estou contente por uma vez não ter sido eu a conduzir. Considerando a dificuldade, acho que a equipa fez um trabalho incrível para tornar este resultado possível.

É óptimo ter um novo vencedor desta prova em Oliver Solberg, cuja prestação foi incrível contra pilotos mais experientes. Ele teve alguns momentos, como a maioria dos pilotos, mas vencer este rali exige sempre sorte além da habilidade, e este é um início incrível para ele connosco.”