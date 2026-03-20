Toyota acelera desenvolvimento do WRC27 com testes em Boticas
A Toyota Gazoo Racing intensificou esta semana, em Boticas, no norte de Portugal, o programa de testes do protótipo WRC27 que deve substituir os actuais Rally1 a partir do próximo ano, numa fase em que é o único construtor do Mundial de Ralis a confirmar o desenvolvimento de um carro para o novo regulamento, limitado a cerca de 290 cv e a um tecto de custo de 345 mil euros.
Solberg e Pajari assumem volante do protótipo
Poucos dias depois do final do Safari Rally, no Quénia, Oliver Solberg voltou ao trabalho em Portugal, sendo o primeiro piloto oficial da Toyota a testar o novo carro em Boticas, ensaio inicialmente revelado nas redes sociais do município. Após o sueco, o programa passou para Sami Pajari, terceiro classificado no Safari, que “puxou forte em terra” ao deslizar o protótipo pelas classificativas, numa fase de recolha intensiva de dados em piso de terra.
Numa altura em que o protótipo da Toyota já superou os 2000 quilómetros de testes, as regras do WRC27 continuam na gaveta da FIA, e neste momento ninguém tem certezas quanto ao que vai suceder. Sabe-se que a FIA quer equalizar os andamentos dos novos WRC27 Rally1 com os Rally2, e nesse contexto ainda não há confirmações oficiais do que cada marca o projeto vão fazer, embora se admitam pelo menos dois WRC27 Rally1, Toyota e Project Rally One, a Hyundai é garantido não oficialmente que vai correr com o novo Rally2, a M-Sport deverá ter que procurar novos parceiros, a Ford, regressou agora à F1 com ao novo motor da Red Bull, está a focar-se mais nos Rally-Raid e deve abandonar – ainda mais – os ralis.
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