Toshihiro Arai de Subaru no Europeu de Históricos: contexto pode ser bem mais profundo…

Toshihiro Arai quer disputar o Campeonato Europeu de Ralis Históricos (EHRC) em 2027 com um Subaru de Grupo A. Caso se confirme, será um autêntico hino à nostalgia e é algo que mexe com águas muito mais profundas no panorama dos ralis mundiais.

O verdadeiro catalisador para esta questão em torno de Arai e da marca nipónica assenta num projeto oficial que acabou de estrear no Japão e que está a redefinir os planos desportivos da marca.

Para compreender as movimentações de Toshihiro Arai, é preciso olhar para o que a Subaru acabou de colocar na estrada no Campeonato de Ralis do Japão (JRC), pois a marca japonesa surpreendeu o mundo ao desenvolver e homologar uma versão inédita do BRZ convertido para tração integral (4WD) e equipado com um motor 2.4 Turbo Boxer.

O Envolvimento da Arai Motorsport

Este carro foi construído com apoio total da fábrica da Subaru, mas a operação e o desenvolvimento técnico estão precisamente a cargo da estrutura de Toshihiro Arai.

O veterano piloto de 59 anos (bi-campeão de Produção no WRC em 2005 e 2007) está encarregue de pilotar esta máquina, tendo feito os primeiros testes dinâmicos no Circuito de Gunma e a estreia competitiva agendada para maio no YUHO Rally Asuka, em Nara. Segundo o próprio Arai, o equilíbrio dinâmico e a velocidade de passagem em curva deste protótipo estão “dois a três níveis acima” de qualquer viatura anterior da marca no panorama nacional.

O Plano para o Europeu de Históricos (EHRC) em 2027

É precisamente à boleia do fulgor deste novo programa oficial no Japão que surge o plano para a Europa em 2027. O que se sabe e se discute nos bastidores começa logo no Efeito “Latvala”: O sucesso tremendo de Jari-Matti Latvala no EHRC (correndo com o Toyota Celica de Grupo A) provou aos construtores japoneses que o campeonato de históricos europeu tem um retorno de marketing e uma moldura humana brutais. Arai quer replicar essa fórmula de sucesso.

Sendo o embaixador máximo da Subaru Tecnica International (STI), o plano passa por alinhar com um Subaru Impreza 555 de Grupo A (ou um Legacy RS), máquinas que definiram a era de ouro da Prodrive nos anos 90.

Sabe-se que, para avançar, o projeto deverá contar com suporte técnico de preparadores de renome na Europa especializados na preservação e reconstrução de chassis ex-oficiais, permitindo a Arai focar-se na condução sem descurar os seus compromissos como Diretor de Equipa no Japão.

O impacto nas discussões do WRC para 2027

Este duplo movimento da Subaru — criar um novo carro de ralis de tração às quatro rodas e colocar a sua maior lenda viva a correr na Europa com um carro histórico — pode não ser inocente e como é lógico alimenta fortemente o ‘wishful thinking’ do “regresso ao Mundial”: a FIA está em plenas negociações e definições para o regulamento técnico de 2027, tentando atrair novas marcas com um formato de custos controlados (a base WRC27 / Rally2 Plus).

Embora o BRZ Spec.Z seja para consumo interno japonês, prova que a Subaru mantém a engenharia viva para produzir carros de ralis de topo com tração integral e motores sobrealimentados.

Ver Toshihiro Arai de volta às estradas europeias em 2027 para fazer “cantar” um Grupo A será o golpe de marketing perfeito para manter o icónico azul e dourado no topo do imaginário dos ralis mundiais.

O que irá acontecer a seguir, logo se verá, mas o que for não vai demorar muito tempo a saber-se…