Toshihiro Arai de Subaru no Europeu de Históricos: contexto pode ser bem mais profundo…
Toshihiro Arai quer disputar o Campeonato Europeu de Ralis Históricos (EHRC) em 2027 com um Subaru de Grupo A. Caso se confirme, será um autêntico hino à nostalgia e é algo que mexe com águas muito mais profundas no panorama dos ralis mundiais.
O verdadeiro catalisador para esta questão em torno de Arai e da marca nipónica assenta num projeto oficial que acabou de estrear no Japão e que está a redefinir os planos desportivos da marca.
Para compreender as movimentações de Toshihiro Arai, é preciso olhar para o que a Subaru acabou de colocar na estrada no Campeonato de Ralis do Japão (JRC), pois a marca japonesa surpreendeu o mundo ao desenvolver e homologar uma versão inédita do BRZ convertido para tração integral (4WD) e equipado com um motor 2.4 Turbo Boxer.
O Envolvimento da Arai Motorsport
Este carro foi construído com apoio total da fábrica da Subaru, mas a operação e o desenvolvimento técnico estão precisamente a cargo da estrutura de Toshihiro Arai.
O veterano piloto de 59 anos (bi-campeão de Produção no WRC em 2005 e 2007) está encarregue de pilotar esta máquina, tendo feito os primeiros testes dinâmicos no Circuito de Gunma e a estreia competitiva agendada para maio no YUHO Rally Asuka, em Nara. Segundo o próprio Arai, o equilíbrio dinâmico e a velocidade de passagem em curva deste protótipo estão “dois a três níveis acima” de qualquer viatura anterior da marca no panorama nacional.
O Plano para o Europeu de Históricos (EHRC) em 2027
É precisamente à boleia do fulgor deste novo programa oficial no Japão que surge o plano para a Europa em 2027. O que se sabe e se discute nos bastidores começa logo no Efeito “Latvala”: O sucesso tremendo de Jari-Matti Latvala no EHRC (correndo com o Toyota Celica de Grupo A) provou aos construtores japoneses que o campeonato de históricos europeu tem um retorno de marketing e uma moldura humana brutais. Arai quer replicar essa fórmula de sucesso.
Sendo o embaixador máximo da Subaru Tecnica International (STI), o plano passa por alinhar com um Subaru Impreza 555 de Grupo A (ou um Legacy RS), máquinas que definiram a era de ouro da Prodrive nos anos 90.
Sabe-se que, para avançar, o projeto deverá contar com suporte técnico de preparadores de renome na Europa especializados na preservação e reconstrução de chassis ex-oficiais, permitindo a Arai focar-se na condução sem descurar os seus compromissos como Diretor de Equipa no Japão.
O impacto nas discussões do WRC para 2027
Este duplo movimento da Subaru — criar um novo carro de ralis de tração às quatro rodas e colocar a sua maior lenda viva a correr na Europa com um carro histórico — pode não ser inocente e como é lógico alimenta fortemente o ‘wishful thinking’ do “regresso ao Mundial”: a FIA está em plenas negociações e definições para o regulamento técnico de 2027, tentando atrair novas marcas com um formato de custos controlados (a base WRC27 / Rally2 Plus).
Embora o BRZ Spec.Z seja para consumo interno japonês, prova que a Subaru mantém a engenharia viva para produzir carros de ralis de topo com tração integral e motores sobrealimentados.
Ver Toshihiro Arai de volta às estradas europeias em 2027 para fazer “cantar” um Grupo A será o golpe de marketing perfeito para manter o icónico azul e dourado no topo do imaginário dos ralis mundiais.
O que irá acontecer a seguir, logo se verá, mas o que for não vai demorar muito tempo a saber-se…
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Um comentário
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15 Maio, 2026 at 12:09
Venha mais projectos destes!
Na minha opinião (não apenas p’la idade que tenho) este Europeu de Históricos tem potencial para ter ainda mais sucesso se for bem “gerido”, pois tem espaço próprio lado a lado com o WRC na Europa.
A participação de pilotos como Arai e Latvala poderá atrair a participação de mais equipas… e publico!