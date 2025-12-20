Top 10 momentos mais marcantes do WRC 2025

A temporada de 2025 do Mundial de Ralis ficou marcada por vitórias históricas, reviravoltas dramáticas e acidentes espectaculares que mexeram com a luta pelo título até ao último troço. O registo destes episódios ajuda a explicar por que razão o campeonato foi considerado um dos mais intensos dos últimos anos.

Primeira vitória em troços de Grégoire Munster

Em Monte Carlo, Grégoire Munster conquistou a sua primeira vitória em classificativa no WRC, depois de um dia anterior marcado por um furo na penúltima especial e problemas eléctricos no regresso à assistência.

O luxemburguês respondeu com um andamento agressivo, batendo a forte concorrência num troço em que já tinha sido segundo mais rápido por duas vezes consecutivas, num resultado muito celebrado dentro da M‑Sport. Foi fogo fátuo. Tudo voltou ao habitual nas provas seguintes, e apesar de um ‘fogacho’ aqui e ali, por mérito, dificilmente volta a ter um programa a tempo inteiro numa equipa oficial.

Acidente de Sebastien Ogier relança o campeonato

Já na fase decisiva do campeonato, Sebastien Ogier sofreu um violento despiste num rápido de esquerda, batendo contra uma árvore e arrancando a roda dianteira esquerda no Rali da Europa Central. O impacto estimado em 10g deixou o oito vezes campeão fora de prova e baralhou completamente as contas do título, numa altura em que liderava a classificação com apenas dois pontos de margem e restavam duas provas. Este incidente acabou mesmo por dar muito mais emoção ao WRC até final…

Triplo drama para a M‑Sport

Num dos ralis de terra mais traiçoeiros do ano, na Sardenha, a M‑Sport viveu um “pesadelo” em cadeia. Grégoire Munster tocou forte em obstáculo e danificou o Puma, Josh McErlean abandonou após arrancar a suspensão traseira esquerda, e Mārtiņš Sesks capotou a alta velocidade, deixando os três carros fora da luta. O episódio ilustrou bem como um pequeno erro de trajetória podia ter consequências devastadoras em especiais estreitas e rápidas.

10ª vitória de Ogier em Monte Carlo

Se o acidente abalou Ogier mais tarde no ano, em janeiro o francês voltou a fazer história ao conquistar a sua 10ª vitória no Rali de Monte Carlo, nove delas já sob estatuto de prova do WRC. O triunfo, obtido perante o público da “casa” e dedicado a um tio falecido um ano antes, reforçou o estatuto do piloto da Toyota como mestre absoluto do clássico monegasco. De ‘Sebastião’, para outro ‘Sebastião’…

Triunfo caseiro de Kalle Rovanperä na Finlândia

Depois de várias tentativas falhadas, Kalle Rovanperä conseguiu finalmente vencer o Rali da Finlândia, impondo-se com uma Wolf Power Stage demolidora, dois segundos mais rápida que a concorrência. O finlandês descreveu ter conduzido “no limite durante todo o fim de semana”, num triunfo muito celebrado pelo público local, que não via um piloto da casa ganhar desde Esapekka Lappi, oito anos antes.

Porta arrancada no Hyundai

Num outro momento insólito, no Rali do Japão, o Hyundai de Adrien Fourmaux terminou uma especial sem a porta direita, arrancada após o piloto falhar a travagem numa zona enlameada e tocar forte num obstáculo à entrada de uma curva. Com a visibilidade comprometida pelo embaciamento do pára-brisas, o incidente obrigou ao abandono imediato e gerou imagens impressionantes da porta a soltar‑se em plena zona de travagem. Pelo caminho ficaram também o telemóvel e a carta de controlo de Alex Coria, navegador de Adrien Fourmaux.

Salto arriscado de Takamoto Katsuta

No Japão, Takamoto Katsuta protagonizou um dos “sustos” do ano ao sair demasiado largo num salto, quase replicando um incidente anterior conhecido como “Japan Airlines”. Apesar da aterragem violenta no talude, o piloto conseguiu evitar danos graves e prosseguir, admitindo depois que por momentos pensou ter “viajado para outro país” tal foi a dimensão do salto.

Ogier vence Power Stage por um décimo

Numa Wolf Power Stage decisiva, Elfyn Evans parecia bem encaminhado para somar o ponto extra, mas Ogier acabou por bater o colega de equipa por apenas 0,1 segundos nos últimos 700 metros, graças a maior ousadia na travagem final. O resultado garantiu nova pontuação máxima ao francês e evidenciou a diferença mínima que muitas vezes separou os protagonistas em 2025.

Nono título mundial decidido no último troço

A luta pelo campeonato chegou à derradeira especial com Ogier a gerir a vantagem que precisava de manter face aos rivais para selar o nono título mundial. O francês abordou os últimos quilómetros com controlo absoluto do risco e acabou por garantir o campeonato com o segundo lugar na Power Stage, sublinhando não só a sua eficácia, mas também o nível da oposição de Elfyn Evans e Scott Martin.

Primeira vitória de Oliver Solberg em Rally1

A fechar a lista de momentos marcantes, Oliver Solberg conquistou a sua primeira vitória absoluta no WRC, ao volante de um Toyota Rally1, 2,5 anos depois da última aparição nessa categoria. O jovem sueco somou nove vitórias em classificativa ao longo do rali e, após um passado difícil na Hyundai, confirmou-se como um sério candidato a carreira a tempo inteiro no escalão máximo, num triunfo celebrado por todo o paddock que o viu crescer desde criança.