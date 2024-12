Top 10 dos maiores acidentes da época de 2024 do WRC!

Alguns dos maiores acidentes da época de 2024 – felizmente, todas as equipas saíram ilesas! Todos os anos o WRC ‘brinda’ os adeptos com muitos acidentes, felizmente este ano só dois tiveram maior gravidade, o que levou a que Martin Jarveoja acabasse no hospital depois de um forte acidente no Rali da Estónia, prova do ERC onde ele e Tanak participaram com o Hyundai i20 N Rally1, despistando-se fortemente bem cedo na prova. Outro acidente problemático deu-se nos reconhecimentos do Rali da Polónia, com um embate frontal entre um carro covil e o de reconhecimentos de Ogier, que redundou em vários feridos e a posterior morte de um dos ocupantes do carro civil. De resto, muita animação fora de estrada, desde Andreas Mikkelsen, Ott Tanak, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sami Pajari, Sébastien Ogier, etc. é para ver e recordar.