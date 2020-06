Tommi Makinen: “Eu e o McRae? ou saía ele de estrada ou saía eu…”

Tommi Makinen competiu numa era em que, para chegar à vitória, tinha que bater pilotos como Carlos Sainz, Colin McRae, juha Kankkunen, Didier Auriol, Marcus Grönholm ou Richard Burns, onde, como se percebe, o nível de competitividade era superior ao que vemos nos dias de hoje nos ralis, em que não há tantos pilotos de topo, como os exemplos atrás dados. Agora que lidera a Toyota, como vê Makinen essas diferenças: “Esse período foi, de facto, muito competitivo. Tínhamos sete equipas a competir com um leque muito grande de pilotos e as lutas pela vitória eram muito renhidas. No entanto, é difícil fazer comparações com outras épocas. Em todas é preciso ser bastante rápido para vencer mas é um facto que, nos anos em que corri, o número de potenciais vencedores que se apresentava à partida de um rali era grande.

A grande diferença está na forma como os ralis decorriam e no modo como eram encarados. No meu tempo, quando chegávamos ao fim do penúltimo dia e havia uma diferença de 30 segundos para o líder, nós achávamos que a vitória estava ainda ao nosso alcance e motivávamos-nos para conseguir chegar ao triunfo. Hoje em dia, as coisas são diferentes. Uma diferença de 5 ou 10 segundos parece quase impossível de anular e os próprios pilotos encaram isso como uma tarefa extremamente difícil.

Naquele tempo, nunca baixávamos os braços e achávamos que a vitória estaria sempre ao nosso alcance, mesmo que isso representasse correr riscos e conduzir para lá do limite. Quando assim é, é normal que, por vezes, os acidentes aconteçam. Lembro-me sempre das minhas lutas com o Colin McRae. Andávamos sempre a discutir as vitórias entre nós mas nunca terminávamos juntos. Apenas uma vez, creio que na Acrópole, ele terminou em primeiro e eu em segundo mas, por norma, nunca aparecíamos juntos na classificação embora estivéssemos a discutir o rali ao segundo porque, ou ele saía de estrada ou eu saía de estrada (risos). O risco que corríamos era bastante elevado”.