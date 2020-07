Tomi Makinen: “O outono vai apagar as memórias da primavera”

O Diretor da Equipa Toyota Gazoo Racing, Tommi Mäkinen, é de opinião que a ação planeada para o último terço do ano de 2020, no outono, será suficiente para apagar a memória de um início difícil para a época de 2020 e ao mesmo tempo vai permitir que o Mundial de Ralis de 2020 seja digno. Para já Toyota lidera os dois campeonatos mundiais, de pilotos e fabricantes, antes do reinício previsto para setembro com o Rally Estónia, e Mäkinen já está ansioso por voltar ao trabalho após o confinamento forçado pela pandemia de coronavírus: “Eu diria, se fizermos a temporada de outono completa como planeámos, então vão ser quatro meses bem cheios. Tenho a certeza de que a sensação será a mesma se ganharmos os [campeonatos] deste ano. Será muito semelhante. Ninguém se lembrará mais da primavera, que foram apenas umas longas férias para nós”, disse Makinen, convicto que a festa será grossa e ninguém se vai lembrar que o campeonato é mais pequeno. Após a estreia da Estónia no WRC, mais quatro rondas permanecem previstas: Turquia, Alemanha, Itália e Japão, em novembro para esta temporada. Vamos ver se fica por aqui ou se ainda há mais algum ajuste, por exemplo a Bélgica.