Tom Kristensson com a M-Sport Ford no WRC2

O atual Campeão do WRC Júnior vai dar mais um importante passo na sua carreira. Tom Kristensson prepara-se para disputar uma campanha no WRC2 com a M-Sport/Ford, gozando dessa forma o prémio, um Ford Fiesta Rally2. Kristensson começa a sua temporada nas estradas de asfalto da Croácia, prossegue em Portugal, Estónia, Finlândia, Bélgica e Espanha.

Depois de ter vencido três das quatro provas do campeonato do ano passado, o sueco provou a sua velocidade em todas as superfícies com vitórias na neve, terra e asfalto, mas agora o desafio é bem maior: “Estou muito feliz e grato pelo facto da M-Sport me ter dado a oportunidade de me juntar à sua equipa no WRC2. Depois de garantir o título Júnior, trabalhámos para conseguir um plano para este ano, e estou extremamente grato aos meus parceiros e a todos à minha volta que me estão a tornar possível viver o meu sonho.

Sempre foi meu plano conduzir no Mundial Ralis, e é ótimo ver tudo a aproximar-se. Como nunca tinha competido num carro com tração às quatro rodas, a primeira coisa a fazer é sentir e descobrir quais são os melhores parâmetros para o meu estilo de condução.

Há muito a aprender, mas estou no melhor sítio possível para o fazer e estou realmente ansioso pelo ano que se avizinha”, disse.

Já o Diretor Executivo da M-Sport, Malcolm Wilson relembra que há quase duas décadas que a M-Sport: “dá oportunidades a alguns dos jovens mais talentosos do mundo, que podem progredir para os mais altos níveis de competição. Nos últimos anos, o WRC Júnior tem sido parte integrante disto, e estou ansioso por ver como Tom se desenvolve como o mais recente jovem a graduar-se neste esquema. Agora, chegou a altura de ele desenvolver ainda mais as competências. Totalmente integrado na equipa, terá acesso à mesma informação que os nossos principais pilotos, e aprenderá a decifrar esta informação e a melhorar as suas competências juntamente com a nossa experiente equipa de engenheiros”, disse.