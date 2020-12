Tom Kristensson campeão Júnior

Tom Kristensson, em Ford Fiesta Rally4, assegurou o título de campeão do FIA Júnior WRC. O fim-de-semana começou com uma luta a três pela coroa, entre Kristensson, Sami Pajari e Martins Sesks.

Pajari abandonou logo na sexta-feira de manhã, antes de Sesks sofrer um destino semelhante no dia seguinte. Esses dramas deixaram o caminho aberto a Kristensson, e o sueco conseguiu levou o seu Fiesta até ao fim, vencendo a prova e o campeonato.

Em 2021, será premiado com um novíssimo Ford Fiesta R5 MkII, com um apoio Pirelli, de 200 pneus para utilizar ao longo da temporada de 2021: “É o melhor dia da minha vida, de certeza.

Esta temporada tem sido realmente dura e estar aqui e ser campeão é espantoso”, disse Kristensson, quase sem conseguir reter as lágrimas. Fabrizio Zaldivar terminou 11m21.2s mais atrás, sendo esse o seu melhor resultado na Junior WRC, enquanto Ruairi Bell completou o pódio, a mais 27.9s. Pajari ficou em quarto depois de um fim-de-semana de grande tensão. O finlandês voltou à ação após o seu abandono de sexta-feira, venceu quatro troços, mas terminou o rali 44m46.6s do vencedor. Apesar da saída de estrada de Sesks no troço de abertura de sábado, ainda conseguiu o segundo lugar na classificação do campeonato.

Fabio Andolfi também não terminou depois de problemas de motor após um toque, na sexta-feira.