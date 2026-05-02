Toivonen e Cresto deixaram-nos há 40 anos: o dia que marcou para sempre a história dos ralis

Assinalam-se este 2 de maio de 2026 os 40 anos da morte de Henri Toivonen e Sergio Cresto, vítimas do acidente no Rali da Córsega de 1986, e os 41 anos da morte de Attilio Bettega, também na prova insular francesa, em 1985, em três acidentes que envolveram carros da Lancia e ficaram inscritos entre os episódios mais traumáticos da história do Mundial de Ralis. A efeméride devolve à atualidade três nomes de gerações e perfis distintos, unidos pela mesma data, pela mesma marca e por um legado que continua a atravessar a memória coletiva da modalidade.

O dia que mudou os ralis

Bettega morreu a 2 de maio de 1985 ao volante de um Lancia 037 no Tour de Corse, um ano antes de Toivonen e Cresto perderem a vida no mesmo rali, já com o Delta S4, quando o finlandês seguia na liderança da prova.

A repetição da tragédia na Córsega, em anos consecutivos, transformou a ilha num símbolo sombrio dos excessos da era Grupo B e precipitou uma mudança profunda no rumo técnico e desportivo do campeonato.

Toivonen chegara a 1986 como uma das maiores referências da sua geração, depois de vencer em Monte Carlo com Sergio Cresto e de se impor como o rosto mais exuberante de uma filosofia de condução assente no ataque permanente. Cesare Fiorio, antigo responsável da Lancia, resumiu essa dimensão de forma inequívoca: “Nos ralis, o melhor foi Henri Toivonen”, defendendo que o finlandês foi “o único” a explorar totalmente o potencial de um carro do Grupo B.

Talento, evolução e destino

Filho de Pauli Toivonen, Henri construiu a sua reputação muito para lá das estatísticas, com apenas três vitórias no WRC, mas com um impacto que ultrapassou gerações. Vencedor do RAC de 1980 aos 24 anos, então o mais jovem triunfador de sempre no Mundial, destacou-se depois na Opel, na Porsche e finalmente na Lancia, onde encontrou no Delta S4 a máquina mais competitiva — e também a mais exigente.

Attilio Bettega, natural de Trento, fez quase toda a carreira ligado ao universo FIAT-Lancia e foi uma figura determinante no desenvolvimento do 037, carro com o qual alcançou vários pódios no Mundial e terminou 1984 no quinto lugar do campeonato. Respeitado pela sensibilidade técnica, pela rapidez em asfalto e pela forma discreta como lidava com o sucesso, era visto em 1985 como um piloto em plena maturidade, à porta de novos voos dentro da estrutura italiana.

Sergio Cresto, italiano nascido em Nova Iorque, construiu carreira como navegador ao lado de vários pilotos antes de formar dupla com Toivonen em 1986. O arranque dessa parceria foi imediato e vitorioso, com triunfos em Monte Carlo e na Costa Esmeralda, até ao desfecho fatal na Córsega.

O peso da memória

Quatro décadas depois, o 2 de maio continua a ser mais do que uma coincidência de calendário: é um marco de memória no automobilismo, onde talento, risco e perda se cruzam de forma particularmente dura. Recordar Toivonen, Cresto e Bettega é, por isso, revisitar não apenas três carreiras interrompidas, mas também um período em que o fascínio dos ralis conviveu perigosamente com os seus próprios limites.