“Todos no mundo dos ralis têm um pouco de Lancia no coração”, diz Nikolay Gryazin

A Lancia prepara o seu regresso ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), trazendo de volta um dos nomes mais icónicos da história da modalidade. O novo Ypsilon Rally2 HF Integrale marcou o início da nova fase do construtor italiano, com os pilotos Nikolay Gryazin e Yohan Rossel encarregues de desenvolver o carro para a temporada de 2026.

Os primeiros quilómetros de testes, realizados no final de 2025, deixaram boas impressões dentro da equipa. Gryazin destacou o potencial do novo modelo e a emoção que sente por representar uma marca com tanto simbolismo no desporto motorizado: “Vamos trabalhar para melhorar o carro dia após dia. Estou confiante e ansioso pela nova época”, afirmou o piloto russo, que admitiu dificuldade em conter a ansiedade até ao Rali de Monte Carlo, prova de abertura do campeonato.

Com uma ligação pessoal à marca, Gryazin recordou que o seu pai competiu com um Lancia Delta, e que cresceu admirando o design e a herança da marca. “Todos no mundo dos ralis têm um pouco de Lancia no coração”, sublinhou.

Rossel destaca energia e ambição da equipa

O francês Yohan Rossel, que enfrenta este novo desafio acompanhado pelo navegador Arnaud Dunand, reconheceu o peso histórico do emblema italiano, mas prefere olhar para o futuro com espírito competitivo: “Houve uma energia enorme na equipa desde o anúncio. Depois de ter competido pela Citroën, estar agora com a Lancia é especial — é uma das maiores marcas da história do WRC”, referiu.

Nos testes de preparação, Rossel teve oportunidade de conduzir o Ypsilon Rally2 em diferentes superfícies. “Foi a minha primeira sessão em asfalto, depois de alguns quilómetros em terra. É uma filosofia completamente diferente, mas o carro transmite boas sensações”, afirmou, ressalvando as dificuldades típicas dos ensaios de inverno.

Desafio técnico em Monte Carlo

O navegador Arnaud Dunand reforçou a complexidade do trabalho de afinação do novo carro antes do exigente Rali de Monte Carlo, uma das provas mais imprevisíveis do calendário: “Testámos em várias condições e com todos os tipos de pneus — desde versões com pregos a compostos macios. Agora cabe-nos analisar todos os dados para chegar bem preparados à estreia competitiva”, explicou.