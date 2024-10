Tinha saudades dos Impreza, Lancer, Celica, Escort Cosworth nos ralis? estão de volta…

Preparem-se, caros adeptos, para um regresso nostálgico aos troços dos ralis, onde a poeira levantada pelos ícones dos ralis dos anos 90 e 2000 voltará. A FIA acaba de anunciar uma mudança histórica nas regras: a partir de 2025, carros lendários de rali, construídos entre 1991 e 2000, poderão competir novamente em eventos oficiais. Esse anúncio promete fazer ‘tremer o asfalto’ e inflamar a paixão de milhares de fãs que há muito tempo sonhavam em ver essas máquinas em ação para lá de um conjunto mais limitado de eventos.

2000 – Peugeot 206 WRC, François Delecour, Rali de Portugal

Entre os modelos que voltarão a ‘rugir’, estão verdadeiros titãs dos troços como o Subaru Impreza 555, o Ford Escort RS Cosworth, o lendário Mitsubishi Lancer Evolution e o poderoso Toyota Celica GT-4, todos ícones do grupo A. Já os adeptos do WRC verão o renascer do imbatível Subaru Impreza WRC, ao lado de outros colossos como o Ford Focus WRC, Seat Cordoba WRC, Škoda Octavia WRC e Peugeot 206 WRC, entre outros.

A decisão da FIA vai muito além de apenas colocar esses veículos de volta. Ela marca o início de uma nova era para os eventos históricos de rali, reacendendo a chama da era dourada desse desporto. Rivalidades intensas, como as que marcaram os duelos entre Subaru e Mitsubishi, poderão ser revividas, e pilotos lendários, ou até mesmo novos talentos, terão a oportunidade de mostrar as suas habilidades ao volante dessas máquinas icónicas.

A expectativa é que o público responda com entusiasmo, resultando num aumento significativo no interesse pelos eventos históricos. Além de satisfazer os fãs, essa decisão também abrirá portas para novos negócios e empregos, com a crescente demanda por peças e serviços especializados para manter esses carros prontos para o combate.

Em resumo, a FIA não está apenas a fazer reviver os carros mas sim a trazer de volta toda uma era, um espírito de competição visceral que marcou uma geração. Em 2025, prepare-se para ver as lendas voltarem às pistas, e com elas, a emoção pura do ralis, renascida.