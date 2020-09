Tidemand venceu WRC2, Kajetanowicz o WRC 3

Pontus Tidemand assegurou o triunfo entre os concorrentes do WRC 2 no Rali da Turquia, e com isso é o novo líder do campeonato. O sueco, que guia um Skoda Fabia Rally2, sabia que esta prova se ganha fugindo das armadilhas e se bem o pensou melhor o fez, pois assumiu a liderança quando os seus rivais tiveram problemas, no sábado de manhã, mantendo-se a partir daí com uma vantagem confortável durante o resto do evento, chegando ao final com 1m42,9s do seu adversário mais próximo: “Foi bom para o campeonato. Este é um rali duro, mas é igual para todos”, disse.

Adrien Fourmaux, piloto da M-Sport, foi segundo no seu Fiesta R5, num rali de altos e baixos. Depois de construir uma vantagem de 33,7s na manhã de sábado, sofreu um furo e perdeu dois minutos. Apesar de ter alcançado seis triunfos em especiais, já não voltou a recuperar: “Estou satisfeito porque foi um grande desafio, neste nossa primeira vez aqui. Mas fiquei um pouco desapontado porque queríamos bater o Pontus. O furo estragou tudo”, disse. O norueguês Eyvind Brynildsen completou os três primeiros, noutro Skoda. Também ele enfrentou dramas, incluindo um furo e uma quase roda a cair no sábado de manhã: “Foi difícil, mas no final fiquei feliz. Esforcei-me muito e terminei no pódio”, disse Brynildsen.

No WRC3, Kajetan Kajetanowicz esteve imbatível e alcançou uma merecida vitória. O segredo foi manter-se afastado dos problemas. Chegou a Marmaris com 2m10,9s de vantagem sobre o seu rival mais próximo, Marco Bulacia: “Depois de um enorme acidente na Estónia, conseguimos! Penso que este é uma das provas mais difíceis da minha carreira. É uma sensação espantosa”, disse o polaco. Marco Bulacia foi segundo no seu Citroën C3 R5. O boliviano deu forte luta, liderando no primeiro dia e triunfando em cinco troços, mas um furo atrasou-o. Ainda assim, Bulacia passou para o topo da classificação geral do WRC 3: “Estamos a liderar o campeonato e por isso estou muito feliz. Foi pena o furo, quando estávamos a tentar apanhar o Kajto”, disse. O piloto turco, Yağiz Avci foi terceiro, mais de cinco minutos atrás de Bulacia. O piloto do Ford Fiesta R5, Alberto Heller terminou 9m27,9s atrás do vencedor. O Campeão do Mundo de Júnior, Jan Solans mostrou potencial, mas o seu Fiesta teve um problema de direção e o espanhol foi apenas sexto.