Thierry Neuville: um duplo despiste para a história do Mundial de Ralis

Só mesmo a memória de Martin Holmes, se ainda estivesse connosco, para nos dizer em segundos quem, na história do Mundial de Ralis se despistou duas vezes no exato mesmo sítio, em ambas as passagens no mesmo troço. Se é que houve. Foi o que sucedeu ontem a Thierry Neuville no Rali de Monte Carlo.

Depois da liderança inicial e perda de posição devido ao gelo na sexta-feira de manhã, o belga saiu de estrada duas vezes na mesma curva (uma descida em gancho à direita) na sexta-feira. No primeiro acidente danificou a roda traseira esquerda e a suspensão do seu i20, perdendo mais de dois minutos, ao arrastar-se até ao final do troço e o segundo acidente teve ironicamente lugar na mesma curva na parte da tarde, devido a um furo lento logo no início da especial. Neuville explicou que o primeiro acidente se deu devido a um erro de avaliação da aderência com pneus novos em asfalto seco: “ainda não conheço bem a aderência dos pneus”, disse. O segundo acidente foi causado por um furo que ocorreu cerca de 3km antes da curva. O pneu cedeu na travagem na mesma curva do primeiro acidente e as consequências são óbvias: Neuville perdeu quatro minutos no total: “dia para esquecer”.

Repetir o ano passado, em que triunfou, está fora de causa, mas pode ainda obter bons pontos no super domingo e Power Stage.