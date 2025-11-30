Thierry Neuville termina ano com vitória ‘única’: “próximas semanas serão as mais importantes”
A Hyundai Motorsport fechou uma das piores épocas da sua história, em grande com um duplo pódio no Rali da Arábia Saudita: Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe triunfaram com 54,7 segundos de margem sobre Adrien Fourmaux, enquanto Sébastien Ogier fechou o pódio a 8,6s, no adeus perfeito ao deserto de Jeddah.
Partindo sábado a 3,4s do comando, os belgas aceleraram: terceiros na SS15 assumiram a frente, seguidos de top-3 na derradeira especial – rivais furaram dois pneus e entregaram o presente. Estratégia cirúrgica na Power Stage selou a primeira vitória de Neuville na temporada, após percalços no dia inaugural.
Neuville disse: “Foi uma longa espera desde a última vitória, mas é bom estar de volta ao degrau mais alto, especialmente no final da temporada, após um ano difícil. Estamos muito felizes e, claro, conquistar o 1-2 é muito importante para a equipa – todos têm trabalhado arduamente.
As próximas semanas serão as mais importantes para nos ajudar a sermos novamente candidatos em 2026. Precisamos de fazer mais algumas atualizações e melhorias no carro, bem como desenvolver a estrutura dentro da equipa. Aprendemos muito sobre a evolução do carro recentemente e agora precisamos de nos esforçar para colocar esses conhecimentos em prática.”
