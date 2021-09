Thierry Neuville sem papas na língua: “ninguém teve ‘t…” para afrontar a FIA” | AutoSport

Thierry Neuville não está contente com os novos regulamentos de Rally1 do WRC 2022 e disse-o sem ‘espartilhos’ à imprensa antes do Rali da Acrópole.

O belga discorda fortemente dos novos regulamentos do WRC dizendo que é uma “pena” que “ninguém tenha tomates” para desafiar as decisões da FIA.

O piloto da Hyundai Motorsport insurge-se contra o facto dos carros passarem a ser menos performantes que os atuais, já que vão perder aerodinâmica, menor curso de suspensão e serão 100 Kg mais pesados: “não concordo com as mudanças, o carro vai ser menos excitante, mais perigoso de conduzir, e provavelmente mais caro do que qualquer outro que já tivemos no WRC.

Provavelmente teremos desempenho perto dos R5. É definitivamente o caminho errado, para mim, e não estou de acordo. Não estou nada satisfeito e já o disse muitas vezes. Ninguém tem a coragem de tomar decisões diferentes e ir contra a FIA, os pilotos não são ouvidos…”