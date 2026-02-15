Thierry Neuville penalizado e multado em €1500
Thierry Neuville foi penalizado em um minuto e multado em 1500 euros após disputar a 15ª especial do Rally da Suécia sem o capacete devidamente apertado. O incidente ocorreu na classificativa Umeå Sprint, disputada no final do dia de sábado, onde o belga registou o melhor tempo, superando Takamoto Katsuta por 1,1 segundos.
As imagens onboard revelaram que a correia do queixo não estava fixada, violando os regulamentos de segurança da FIA. Apesar de a direção de prova reconhecer que a infração não foi intencional, a penalização foi mantida.
O diretor da Hyundai, Pablo Marcos, atribuiu o lapso às “condições meteorológicas extremas” que dificultaram a perceção do erro. Mesmo com o acréscimo de um minuto ao tempo da PEC15, o campeão do mundo em título conserva o sétimo posto na geral, beneficiando de uma vantagem de 1m14,8s sobre Jon Armstrong, piloto da M-Sport.
