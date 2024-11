Thierry Neuville mais ‘apertado’ no Rali do Japão: “estou desapontado…”

Problemas técnicos ‘tramaram’ Thierry Neuville. Um problema na válvula wastegate do turbo do seu Hyundai i20 N Rally2 na PEC4 prejudicou seriamente o seu desempenho e com isso, aliado ao facto de não ter assitência a meio do dia, Neuville perdeu mais de sete minutos para o seu companheiro de equipa, Ott Tänak.

Apesar da situação complicada, Neuville ainda tem boas chances de recuperar pontos e garantir o título mundial, desde que, claro, consiga reparar o carro e terminar a prova.

Seja como for, a pressão aumentou para Neuville, que precisa de apenas 6 pontos para conquistar o título, enquanto Tänak precisa de pelo menos 25 pontos para ter uma chance.

O problema de Neuville aliado ao acidente de Andreas Mikkelsen afetam também as chances da Hyundai de conquistar um título duplo no Japão.

Como se calcula, Neuville: Neuville expressou a sua frustração e deceção com a situação atual, mas mantém a esperança de recuperar terreno.

Com o carro reparado, tem chances não só de terminar entre os 10 primeiros mas também de conquistar os pontos necessários para o título: “o carro estava a funcionar, as sensações eram boas, mas estou obviamente desapontado.

Acho que toda a equipa está desiludida”, disse.

Seja como for, a única coisa que mudou de ontem para hoje é o estado mental de Neuville, pois a confiança transformou-se no oposto e agora é mais fácil olhar para o ‘copo meio-vazio’ quando chegou ao Japão com o ‘copo bem cheio”. É óbvio que a mecânica tem de colaborar, pois outra situação semelhante pode ser um desastre e o pior de tudo é que tendo a possibilidade de chegar ao seu primeiro título mundial, os nervos podem tomar conta do belga e isso pode ser um grande problema, podendo levar a um qualquer erro que teria provavelmente consequências complicadas.

A única coisas positiva para Neuville no meio disto tudo, é que se confirmar o título, a festa vai ser bem maior. É sempre assim, quanto mais difícil, mais saboroso é…