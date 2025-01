Thierry Neuville livrou-se da desclassificação do Rali de Monte Carlo, tendo, no entanto, sido multado em 10.000€. Escapou também de uma penalização, depois de rodar sem roda traseira esquerda no seu Hyundai i20 N Rally1, consequência do seu acidente na PEC 6.

Na ligação para o parque de assistência em Gap, a roda traseira esquerda do i20 N Rally1 de Neuville parou de rodar o que não é permitido pelo Artigo 34.1.5 do regulamento desportivo do WRC, que exige que as quatro rodas e pneus girem livremente no carro. O habitual é a desistência automática do evento, pois o carro é considerado inseguro para rodar na estrada. No entanto, a Hyundai foi multada em €10.000, depois de ter argumentado que existiam circunstâncias atenuantes.

Segundo a comunicação da FIA, sete minutos após Neuville deixar o controlo da PEC6, a roda traseira esquerda parou de girar, dois minutos depois, o Delegado Técnico da FIA, Jerome Toquet, informou à Hyundai sobre o ocorrido e, outros dois minutos depois, após receber a mensagem da equipa, Neuville parou para recolocar a roda.

Ao agir com celeridade, Neuville escapou da desistência do rali e os comissários concluíram que a equipa não obteve qualquer vantagem desportiva e por isso decidiram somente multar.

No passado a FIA era bem mais exigente neste tipo de situações, mas nos últimos tempos, as multas têm substituído as desclassificações. Por exemplo, em dezembro passado a Hyundai foi multada em 25.000 euros, com outra multa suspensa de 25.000 euros, por irregularidades nas caixas dos diferenciais traseiros dos carros i20 N Rally1 durante o WRC no Japão e a equipa coreana teve a sorte de encontrar comissários que se decidiram por uma pena quase inédita neste tipo de casos, porque a desclassificação é na grande maioria quase certa…