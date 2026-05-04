Thierry Neuville e o Rali de Portugal: “traz-me muitas boas memórias”
Thierry Neuville chega ao Rali de Portugal como um dos principais trunfos da Hyundai, numa prova em que a equipa assume a ambição de lutar pelos lugares da frente em pisos de terra. O belga integra, com Adrien Fourmaux e Dani Sordo, uma formação que realizou testes prévios considerados produtivos, cenário que reforça a expectativa de um desempenho mais competitivo.
Andrew Wheatley, director desportivo da Hyundai, sublinhou que Neuville e os restantes pilotos entram em Portugal com o objectivo de discutir os primeiros lugares. Do lado do piloto belga, o historial na prova sustenta essa ambição: Neuville recordou que Portugal lhe traz “muitas boas memórias”, desde a participação no Junior WRC em 2010 até aos pódios e à vitória alcançada em 2018.
Prova mista aumenta exigência
Neuville destacou a complexidade do percurso deste ano, marcado por uma mistura diária de troços abrasivos, duros, suaves e arenosos. “É uma prova dura; a maior dificuldade está em gerir as diferenças entre os perfis das classificativas ao longo dos três ou quatro dias”, afirmou, acrescentando que a combinação de pisos em cada jornada representa uma novidade no itinerário.
O campeão mundial mostrou ainda confiança moderada na resposta do i20 N Rally1 em pisos de terra. “Definimos objectivos ambiciosos, o nosso carro também deverá ser mais competitivo em terra, por isso estamos ansiosos”, resumiu Neuville, apontando à luta pelos lugares cimeiros numa das rondas mais emblemáticas do campeonato.
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