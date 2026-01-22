Thierry Neuville é o pilar da Hyundai: belga lidera ofensiva pelo trono do WRC

Thierry Neuville, a figura de proa da Hyundai Motorsport desde 2014, encara a temporada de 2026 com um espírito de “desforra”, determinado a deixar para trás as frustrações técnicas de 2025.

Após ter alcançado a glória como Campeão do Mundo em 2024, o piloto belga de 37 anos assume o papel de líder incontestável numa equipa que, sob a direção de Cyril Abiteboul, procura redimir-se dos erros passados.

Com um palmarés de 22 vitórias e a ambição de conquistar o seu terceiro triunfo no mítico Rali de Monte-Carlo, Neuville posiciona-se como um dos grandes favoritos ao título, consciente de que a confiança no carro e a coesão da equipa serão os fatores decisivos para recuperar a coroa mundial naquela que poderá ser uma das suas últimas grandes temporadas no WRC.

Thierry Neuville é o pilar central da Hyundai Motorsport, equipa que representa de forma contínua desde 2014. O belga partilha o carro com o seu copiloto Martijn Wydaeghe, formando uma dupla que foi campeã em 2024, e que no ano passado sofreu a bom sofrer com os problemas da equipa, já assumidos por Cyril Abiteboul, que esta espera resolver este ano. Se tivermos uma equipa Hyundai ‘normal’, o belga é um dos sérios candidatos ao título.

O ponto alto da sua carreira foi a conquista do título de Campeão do Mundo de Ralis em 2024. Contudo, a temporada de 2025 foi fortemente frustrante para o piloto belga, tendo conseguido apenas uma vitória e terminado um ano em que “passei completamente ao lado da competição”

Portanto, os objetivos e perspetivas para 2026 são bem diferentes e tal como sucede com Evans, a temporada de 2026 é vista como um ano de desforra. Não é a última oportunidade de voltar a ser campeão, mas já não deve ficar no WRC muito mais tempo.

Numa fase em que a Hyundai aposta na experiência para garantir resultados concretos, Neuville é o líder incontestável que terá de provar o seu valor perante a direção da marca e motivar a equipa na luta também pelo título de construtores, o que perfeitamente possível, porque para lá dos pilotos a tempo onteiro, Adrien Fourmax e ele próprio, a equipas tem ainda um série de terceiros pilotos para correr nas provas em que são mais competitivos: Dani Sordo, Esapekka Lappi e já aqui em Monte Carlo, Hayden Paddon.

Neuville destaca que para vencer ao mais alto nível é necessária uma combinação de confiança, instinto, confiança absoluta em si próprio e uma equipa extremamente bem preparada. E foi exatamente isso que faltou em 2025, mas que dificilmente a Hyundai repete, pois Abiteboul sabe quais foram os erros e como os corrigir.

Quanto ao Rali de Monte-Carlo, Neuville tem uma relação especial com esta prova, tendo-a vencido por duas vezes, 2020 e 2024 e para esta edição assume o objetivo de alcançar a terceira vitória, seguindo o provérbio “não há duas sem três”.

Olhando para a sua carreira, Thierry Neuville, aos 37 anos tem 182 ralis no WRC, 22 vitórias e 74 pódios. Estreou-se no WRC no Rali da Catalunha, 2009 e alcançou a primeira vitória no Rali da Alemanha de 2014: “O Rallye Monte-Carlo é sempre uma prova difícil para começar a temporada, mas há sempre muita emoção em torno dela.

De resto, este ano há novos desafios, uma nova oportunidade para uma boa temporada e a chance de vencer o rali que todos querem vencer.

Para ter um bom evento, é preciso confiar no carro; ele tem de ser fácil de conduzir em todos os tipos de condições, e se confiar que o carro é previsível, isso torna a sua vida muito mais fácil. É difícil prever as condições agora, mas podemos dizer com certeza que teremos uma mistura de secções mais secas e mais geladas. Já vencemos duas vezes e sempre dizemos que «nunca há duas sem três», então esperamos estar lá na frente e subir ao degrau mais alto do pódio no final do rali.