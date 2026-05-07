Thierry Neuville claro face aos WRC27: “Ninguém fica entusiasmado com carros mais lentos”

Thierry Neuville sem filtros: “O desporto precisa de tecnologia e espetáculo”. Numa curta conversa, o belga foca-se na crítica: “conservador demais”, no futuro: “O WRC precisa de tecnologia e espetáculo, não apenas de cortes”.

O futuro do WRC continua a ser o tema quente no parque de assistência, e Thierry Neuville não foge à controvérsia. Numa altura em que o campeonato debate a transição técnica e a possível aproximação aos Rally2 para atrair mais construtores, o piloto da Hyundai expressa as suas reservas.

Para Neuville, os ralis não são apenas uma questão de números ou contenção de custos; são uma montra tecnológica que deve fazer disparar o batimento cardíaco de quem vai para a estrada. Nesta conversa exclusiva com a AutoSport, o belga analisa o “conservadorismo” das novas regras e explica por que razão o compromisso entre a carteira e a adrenalina pode estar a deixar para trás a essência do espetáculo.

AutoSport: Tendo pilotado os carros dos períodos 2017-21 e 22-25, com uma potência e eficiência incríveis, como te sentes em relação à possibilidade de conduzir carros ao nível de Rally2? Para além de ser apenas o seu trabalho, qual é a tua visão pessoal?

Thierry Neuville: “Sim. Quero dizer, ninguém fica realmente entusiasmado com carros mais lentos. Se dependesse de mim, haveria mais potência, mais tecnologias novas e, com certeza, um visual mais emocionante.

Mas sim, há sempre um motivo. Provavelmente trata-se também de um compromisso. Acho que o novo regulamento é um pouco conservador demais, porque é tudo feito para reduzir custos, mas não pensamos no espetáculo em si.”

AS: Estão a trocar carros mais rápidos e espetaculares por um plantel potencialmente com mais gente a lutar pelo topo…

TN: “Como eu disse, é um compromisso, por isso têm de começar por algum lado e talvez seja um bom ponto de partida, mas ao longo dos anos precisará de melhorias. As tecnologias evoluem todos os dias e acho que somos um desporto onde as novas tecnologias deveriam estar presentes e, neste momento, não há nenhuma.

Por isso, acho que no futuro precisam de trazer de volta mais dessas novas tecnologias que podem tornar os carros mais emocionantes e rápidos.”