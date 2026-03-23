Thierry Neuville cético quanto ao futuro do WRC face às novas regras para 2027

Em declarações à RTBF, emissora pública de rádio e televisão da comunidade francófona da Bélgica, Thierry Neuville mostra-se bastante cético quanto ao futuro do WRC, tendo em conta as novas regras previstas para 2027, cuja publicação pela FIA tem sofrido atrasos. Este facto, por si só, já levanta muitas questões.

O Campeão do Mundo de Ralis de 2024 questiona o impacto do novo regulamento WRC27 e, nas declarações à RTBF, o piloto belga admitiu não acreditar que o campeonato venha a ter um impulso significativo já na próxima época, num momento em que os construtores ainda aguardam definições sobre o promotor e o rumo da disciplina.

Por infelicidade do WRC, não só a FIA está a demorar a encontrar as melhores novas regras, como também tarda em ter um novo Promotor, com o atual a operar em regime de continuidade e sem perspetivas de futuro. Obviamente, as duas coisas estão ligadas.

As novas regras, que preveem uma significativa redução nas especificações e competitividade dos Rally1, com uma forte aproximação técnica aos atuais Rally2, visam reduzir custos e facilitar a entrada de mais equipas e marcas.

No entanto, deixam Neuville pouco convencido quanto ao apelo desportivo e à capacidade de atrair novos construtores. Neste aspeto, o piloto belga provavelmente tem razão, embora se possa argumentar que esta mudança pode seduzir muitos mais preparadores independentes.

O futuro regulamento define que os carros de topo do WRC serão largamente baseados em plataformas Rally2, com uma forte partilha de componentes e a possibilidade de adaptação de viaturas já existentes, em vez do desenvolvimento de modelos totalmente novos. A filosofia subjacente é a de cortar radicalmente os custos face aos atuais Rally1, reduzindo o investimento necessário para participar no Mundial de Ralis.

Neuville teme, contudo, que esta aproximação técnica faça com que as prestações entre os carros de topo e os Rally2 privados convirjam demasiado. “Como pilotos, queremos sempre mais. Queremos carros que façam sonhar pilotos e fãs. Nesse aspeto, não estou convencido de que o futuro regulamento técnico seja cativante”, comentou, citado pela RTBF.

O piloto belga reconhece a necessidade de controlar despesas, lembrando que “os construtores têm cada vez menos recursos”, mas questiona se o WRC não estará a sacrificar demasiado o espetáculo e a diferenciação em nome da redução de custos.

Hyundai exige esclarecimento e testes com Rally2 alimenta especulação

A Hyundai ainda não revelou de forma clara como será afetado o seu programa de ralis pelas novas regras, tendo a gestão da equipa sublinhado, em várias ocasiões, que pretende mais transparência sobre o futuro do campeonato e sobre quem assumirá a promoção comercial do WRC.

A marca já dispõe de um modelo Rally2 e deixou fortemente implícito que essa base técnica pode ser utilizada na próxima geração de carros.

Este caminho é praticamente certo, pois as suas chefias têm afirmado que não estão nem vão construir um WRC27. Tendo em conta que de Seoul, sede da Hyundai, veio a ordem para prosseguir com o programa de ralis, a marca coreana deve optar por um novo Rally2, pois tem a garantia da FIA de que os desempenhos serão equivalentes.

Neste contexto, tendo a Toyota um Rally2 bastante competitivo, que sentido faria apostar nos WRC27? A resposta é simples: a Toyota já se comprometeu há muito e avançou, e ‘recuar’ para o Rally2 seria expor-se à eventualidade de a Hyundai construir um novo Rally2 mais competitivo do que os existentes atualmente no mercado.

Neuville foi ainda questionado sobre se os recentes testes feitos com o Rally2 da Hyundai seriam uma forma de preparar 2027. Neuville respondeu que “para já, não”, insistindo que se tratam apenas de ensaios de pneus e acrescentando que tem “muito pouca informação sobre o próximo ano”. “Estamos todos à espera, com ansiedade, do anúncio de um novo promotor”, reforçou.

Dúvidas Sobre novos construtores e modelo competitivo do WRC

O piloto belga também não acredita que o novo quadro regulamentar vá, por si só, trazer uma vaga de novos construtores oficiais ao WRC. “Não creio que vamos ver novos fabricantes – talvez apenas algumas equipas privadas a entrar com um carro desenvolvido na sua própria garagem. Será esse o futuro do WRC? Não tenho a certeza”, afirmou.

Para Neuville, permanece a incerteza sobre se o Mundial de Ralis caminhará para um modelo mais próximo do ‘customer racing’, com maior peso de estruturas privadas e menor compromisso direto dos construtores. “Ainda é demasiado cedo para tirar conclusões, porque temos muito pouca informação”, resumiu, deixando em aberto o cenário, mas deixando claro que, para já, o entusiasmo com o WRC do pós‑2027 não é unânime no pelotão.

Provavelmente, Neuville tem razão quanto a não chegarem novos construtores, pelo menos na fase inicial dos regulamentos. No entanto, se o WRC trocar algum espetáculo por muito mais gente a lutar na frente dos ralis, esse aumento de competitividade também ajudará muito ao interesse dos adeptos. A questão é se a quebra do espetáculo na estrada pode ser bem compensada com a maior incerteza das lutas na frente dos ralis, com o leque de potenciais vencedores a aumentar significativamente.