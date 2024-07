Thierry Neuville calmo apesar da redução da liderança no WRC: “gerir e pontos”

Apesar desta mudança, a estrela belga Neuville continua a sorrir, pois está no topo da tabela: “A Polónia foi um grande desafio”, disse ele. “Para mim foi uma missão cumprida. Sabíamos que seria uma prova difícil e eu sabia que o segredo era não forçar mais do que estava confortável. Segui o meu instinto e esperei para atacar na Power Stage. Equilibrámos o risco e ganhámos os pontos que podíamos.

O piloto da Hyundai tinha 24 pontos de vantagem há duas provas, uma margem que foi reduzida para 15 pontos depois do seu rival da Toyota GAZOO Racing, Elfyn Evans, o ter ultrapassado em Itália e, mais recentemente, no 80º Rali da Polónia.

Thierry Neuville está a manter-se calmo apesar da sua liderança no topo da classificação do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA estar a diminuir pelo segundo evento consecutivo.

