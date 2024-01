The Racing Factory estreia-se no WRC2 com Chris Ingram | AutoSport

A The Racing Factory faz a sua estreia no Mundial de Ralis (WRC2) participando no histórico Rallye Monte-Carlo, que se realiza este fim de semana. Para a equipa lusa, este é um marco que sucede cinco anos após a fundação da equipa, o que demonstra um grande crescimento num curto período de tempo.

A The Racing Factory será representada pelo piloto britânico Chris Ingram, que foi campeão do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) em 2019, uma escolha que sublinha a ambição e o compromisso da equipa com a excelência no desporto.

Nas palavras do CEO da Racing Factory, Aloísio Monteiro, “A nossa entrada no WRC2 com participação no Rallye Monte-Carlo é um testemunho do trabalho árduo, dedicação e paixão que define a nossa equipa. Ao longo de cinco anos, transformamo-nos de uma mera ambição numa realidade firmemente estabelecida no mundo do automobilismo. Estamos orgulhosos de dar este passo significativo em frente com um piloto do calibre de Chris Ingram.”

O Rallye Monte-Carlo, conhecido por ser um dos eventos mais exigentes do calendário WRC, apresenta desafios únicos, incluindo condições meteorológicas imprevisíveis e diversas configurações de terreno. Esta competição servirá como um palco ideal para a Racing Factory ilustrar a sua proeza técnica e estratégica, reafirmando o seu lugar na cena internacional dos ralis.

A estreia no WRC2 é um marco na história da Racing Factory e um passo importante para o automobilismo português, destacando a capacidade de Portugal em produzir equipas competitivas em eventos de classe mundial.

FOTO Facebook TRF/Fabbio-Galatioto