Testes dos Rally1 para o Rali de Portugal devem começar ainda este mês

A zona centro do País volta a receber este ano no Rali de Portugal mais uma reedição de um antigo troço da prova, no caso o Monte Telégrafo, como foi denominado na estreia em 1974, rebatizado depois nos anos 90 como Sever/Albergaria, mas há outro ali na zona, que o acompanhou nesses anos 90, o Ladário/Oliveira de Frades, que este ano não recebe a prova, pois o ACP optou por um traçado novo que termina junto da pista de Ralicross de Sever do Vouga, mas isso não significa que o Ladário não vá ‘ver’ os Rally1, pois ainda este mês, quase certamente, a primeira das três equipas do WRC vai testar para o Rali de Portugal na zona com as máquinas do WRC a voltarem a locais que já fizeram muita história no ‘antigo’ Rali de Portugal. Provavelmente, haverá mais testes na zona, mas para já só a primeira equipa está, praticamente, garantida…

A foto do Adruzilo Lopes é precisamente tirada, no caso na fase inicial do troço (que foi feito em vários anos, em sentidos opostos) numa zona que agora está asfaltada.