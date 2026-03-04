Teste WRC27 em Portugal ‘acelera’ rumores: Toyota não nega Celica

A Toyota intensificou os rumores sobre o regresso do Celica ao Mundial de Ralis (WRC), com o avistamento de um protótipo camuflado em Portugal, durante testes realizados no Algarve. Este protótipo, com uma silhueta de coupé de duas portas, não apresentava as proporções típicas do GR Yaris, sugerindo o desenvolvimento de um novo carro para o WRC, que poderá estar associado ao nome Celica, embora os rumores que circulam apontem em várias direções..

No Japão, a Toyota Gazoo Racing (GR) apresentou uma evolução do conceito GR Yaris M, de motor central, alimentando especulações sobre a sua ligação a um futuro Celica. O protótipo testado em Portugal deverá assentar em componentes e filosofia próximas do GR Yaris Rally2, com motor turbo de 1,6 L, tração integral e caixa de cinco velocidades.

A Toyota já indicou que o Celica regressará à gama de produção com emblemas Gazoo Racing e reconheceu o trabalho em curso num desportivo de motor central, possivelmente um renascimento do MR2. A marca mantém o desenvolvimento em andamento, sem compromissos públicos sobre nomes, arquitetura mecânica ou datas. A hipótese mais apontada para a motorização de um futuro GR Celica é o novo motor turbo de 2,0 L referido no âmbito do conceito GR Yaris M.