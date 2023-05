Terenzio Testoni e as queixas relativas a furos: “os pilotos não estão a guiar em autoestrada…” | AutoSport

Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de rali da Pirelli, ouviu ontem algumas críticas dos pilotos face aos furos existentes, mas tendo em conta o que foi a dureza dos pisos de Arganil, Góis, Lousã e Mortágua, até que as coisas estiveram calmas, mas como sempre, os pilotos acham sempre que a culpa é do pneu… e não deles: “os pilotos não estão a guiar nas autoestradas! Concordava com eles se eles guiassem numa autoestrada e tivessem um furo, mas as condições nos ralis são muito duras, há pedras por todo o lado, portanto para mim é normal acontecerem furos. Ontem os furos foram limitados, nos Rally1, nem um, no caso do Tanak não foi o pneu mas sim a jante, tivemos 12 furos nos Rally2, mas são 50 carros, portanto é normal o que acontece, e até posso dizer que estou surpreendido com o número de furos, tais eram as condições da estrada, com muita pedras por todo o lado, há queixas, claro, mas os pilotos sabem que estão a guiar em condições extremas e nós sabemos que o Rali de Portugal é muito duro, mas eu também percebe que ao andar depressa nem sempre é fácil de se desviarem das pedras todas…”