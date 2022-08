Terceira geração de McRae perto do Junior WRC | AutoSport

Max McRae, novo piloto, que pertence à terceira geração de ‘McRae’ nos ralis, depois do seu avô Jimmy, o tio e o pai, Colin e Alister, está a trabalhar para chegar ao Júnior WRC em 2023. O jovem de 18 anos, que já faz ralis desde 2020, tem vindo a correr na Austrália, mas veio este ano para a Europa onde vai tentar ‘crescer’ nos ralis. A genética está lá, resta saber se para lá da de Alister, tem algo do tio, Colin. Se tiver, é meio caminho andado para o sucesso. Mas para já só tem o nome de família.

O jovem testou recentemente na Polónia um Ford Fiesta Rally3 e agora o JWRC deve ser o próximo passo na sua carreira nos ralis: “A oportunidade de conduzir no Mundial de Ralis é o caminho a seguir e é para isso que estamos a trabalhar agora. É um passo em frente no orçamento, mas é também uma oportunidade incrível”, disse.