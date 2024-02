Tennessee Rally USA ‘testa-se’ em junho: WRC 2026 é objetivo | AutoSport

O Tennessee Rally USA aproximou-se um pouco mais da possibilidade de entrar no Mundial de Ralis a breve trecho, ao revelar detalhes do seu evento-testes que se realiza entre 14 e 16 de junho. Com base em Chattanooga, a prova norte-americana vai realizar-se mais fora da principal competição norte-americana, a American Rally Association, o que se explica pelo facto dos seus responsáveis se estarem a preparar para cumprir o cadernos de encargos do WRC. O objetivo é entrar no calendário do WRC em 2026, provavelmente num evento a realizar-se em março.

O primeiro passo está concretizado, escolher a cidade anfitriã perfeita e a escolha recaiu em Chattanooga, TN, que se destaca pela sua localização, pela sua história rica e pelas suas capacidades turísticas. “Não só precisamos da cidade anfitriã, como também precisamos de estradas para a prova! Felizmente, as belas paisagens do Condado de Polk, Tennessee, com os troços da Floresta Nacional, fazem de Chattanooga o local ideal para o nosso Tennessee Rally USA de junho de 2024 e para um evento de Rali Mundial no futuro”, referiu fonte da organização.

A equipa que coloca de pé o rali procura agora formas para criar uma experiência boa para os adeptos: ”Como se sabe, o WRC não é apenas um rali, mas sim um enorme festival! É por isso que nos concentramos em mostrar as capacidades de Chattanooga no nosso Tennessee Rally USA. Esta experiência para os fãs serve de ponto focal para todos os aspectos do rali. Além disso, as Gallery Stages desempenham um papel central num Evento Mundial, e temos vários locais que podem acomodar palcos de grande capacidade e amigos dos espectadores”, disse a mesma fonte, que acrescentou ainda que a ideia passa também por mostrar a cultura americana: “Este passo tem tudo a ver com a celebração do que torna a América única. O Sul, especialmente o Tennessee, traz uma rica mistura de comida, simpatia e música. O nosso rali não será apenas uma competição; será uma celebração cultural, mostrando à cena global dos ralis como será um futuro Rali Mundial”

A data da prova deste ano está ‘fechada’, o Tennessee Rally USA realiza-se de 14 a 16 de junho de 2024: “Temos o prazer de anunciar o Tennessee Rally USA, a decorrer de 14 a 16 de junho de 2024, com sede em Chattanooga, TN. Este rali de três dias oferece aos fãs uma amostra de um evento de cariz Mundial em pequena escala. Não nos preocupamos apenas com os carros; queremos destacar a cultura do Tennessee, incluindo a sua deliciosa comida, pessoas amigáveis e música espetacular.

O evento contará com as classes Rally2 e ARA, e os fabricantes do World Rally foram convidados a exibir os seus carros. Embora este rali não conte para os pontos do campeonato, será um evento que todos os participantes recordarão”, lê-se no comunicado da organização da prova.