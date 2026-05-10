Teemu Suninen vence WRC2 no Rally de Portugal e deixa para trás o fantasma de 2022

Teemu Suninen conquistou este domingo a vitória no WRC2 do Vodafone Rally de Portugal, fechando a prova com 45,6 segundos de vantagem sobre Roope Korhonen, depois de um último dia em que soube gerir a pressão e evitar novos sobressaltos numa prova que lhe trazia más memórias.

O finlandês partiu para a etapa decisiva com apenas 0,9 segundos de avanço sobre Jan Solans, mas reforçou progressivamente essa margem e beneficiou depois da saída de estrada do espanhol na penúltima especial para selar o triunfo.

O resultado tem um peso particular no percurso recente de Suninen. Em 2022, o piloto finlandês viu escapar a vitória em Portugal com um acidente na derradeira Power Stage de Fafe; desta vez, usou a experiência para evitar repetir esse desfecho e confirmou o oitavo triunfo da carreira no WRC2. Foi também a sua primeira vitória na categoria com o Toyota GR Yaris Rally2 e a primeira ao lado da copiloto Janni Hussi.

Último dia decidiu a luta com Solans

A discussão pela vitória manteve-se em aberto até ao arranque de domingo. Suninen saía para a estrada com uma vantagem mínima sobre Solans, depois de um sábado muito competitivo e marcado por chuva intensa, e começou por alargar a diferença para mais de 18 segundos na primeira metade da etapa.

A partir daí, a pressão mudou de lado. Solans, que ainda tentava manter a luta viva, saiu de estrada na penúltima especial ao volante do Škoda Fabia RS Rally2, perdeu mais de dois minutos e caiu para o quarto lugar final. Suninen também teve um percalço ao longo do dia, mas conseguiu manter o controlo da situação e transformar a ameaça em triunfo.

“Sabe mesmo bem”, declarou o finlandês no final, destacando o regresso à terra com este carro depois de dois anos afastado dessa superfície. Suninen sublinhou ainda que o resultado representa “muita coisa” para a sua carreira, por mostrar que continua a ter ritmo e capacidade de trabalho para se manter competitivo.

Pódio reforça equilíbrio do campeonato

Korhonen, segundo classificado em Portugal, somou o segundo pódio da época e alcançou a liderança do campeonato em igualdade pontual com os irmãos Yohan e Léo Rossel. O antigo campeão do WRC3 confirmou, assim, a consistência de início de temporada e reforçou o peso da Toyota na categoria de suporte.

Andreas Mikkelsen terminou em terceiro pelo Toksport WRT, somando mais um resultado sólido com o Škoda Fabia RS Rally2. Logo atrás ficou Solans, enquanto o paraguaio Fabrizio Zaldivar fechou o top 5, repetindo a presença entre os cinco primeiros nas duas provas que já disputou esta época.

Johansson cresce, Paulo Neto resiste

Entre os destaques do fim de semana esteve ainda Mille Johansson. O atual campeão do Junior WRC alcançou o melhor resultado da carreira no WRC2 ao terminar em sexto, segurando atrás de si o experiente Eric Camilli.

Mais atrás, Matteo Chatillon, Bernhard ten Brinke e Gus Greensmith completaram o top 10. Já Paulo Neto foi o único concorrente da WRC Masters Cup a completar o rali, num fim de semana particularmente exigente para máquinas e equipas nas classificativas de terra portuguesas.

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