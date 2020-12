Teemu Suninen fora do WRC 2021?

Depois do que sucedeu com Esapekka Lappi, que revelou no final do Rali de Monza, que deveria ficar de fora do WRC 2021, agora é a vez de Teemu Suninen se mostrar preocupado com o seu futuro no WRC. Após três temporadas ao volante do Ford Fiesta WRC da M-Sport, Suninen revelou na Finlândia que o seu futuro não está assegurado nos Rally1. Com Lappi e provavelmente Suninen fora da equipa, resta saber qual vai ser o line up da equipa. Se já este ano a prestação global dos homens da equipa inglesa foi muito pobre, são tão poucos os lugares no WRC que não augura nada de bom o que se está a passar com a M-Sport. Gus Greensmith, Adrien Fourmaux?