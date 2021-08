Teemu Suninen fora da M-Sport/Ford… com efeitos imediatos | AutoSport

Era cada vez mais provável a saída de Teemu Suninen da M-Sport/Ford, pois a equipa para 2022 está praticamente decidida. A não ser que algo mude entretanto, é quase certa a manutenção de Adrien Fourmaux, Gus Greensmith (que mete muito dinheiro na equipa) sendo o terceiro piloto, ou melhor o primeiro, quase de certeza, Craig Breen. Ainda não está oficializado, pelo que ainda pode mudar, mas as nossas fontes dão o acordo como feito, e já há algum tempo.

Agora, ficou a saber-se que Teemu Suninen vai sair da equipa com efeitos imediatos: o finlandês divulgou uma declaração anunciando a sua saída da equipa “Teemu Suninen terminou a sua cooperação com a M-Sport World Rally Team. Esta decisão foi comunicada à M-Sport e acordada com eles. A decisão terá efeitos imediatos. Assim, o último rali de Suninen com a M-Sport foi o Rally Ypres (Bélgica). Agradecemos à M-Sport pelos últimos cinco anos e desejamos-lhes tudo de bom”, lê no comunicado.