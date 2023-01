Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar com a Hyundai Motorsport no WRC2 | AutoSport

A Hyundai Motorsport vai regressar ao WRC2 com dois Hyundai i20 N Rally2, assistidos pela 2C Compétition. Teemu Suninen e Fabrizio Zaldivar regressam para uma segunda campanha consecutiva, procurando construir sobre os alicerces da época anterior.

As duplas irão mais uma vez competir sob a bandeira Hyundai Motorsport N, procurando usar um ano de experiência na categoria para tentar lutar pelos títulos.

Depois dos pilotos terem colocado a Hyundai perto, apenas dois pontos abaixo, no campeonato das equipas em 2022, as duas duplas vão tentar lutar consistentemente na frente durante toda a temporada, que para a Hyundai começa com o Rally Suécia no próximo mês (9-12 de Fevereiro).

Para Teemu Suninen: “Estou entusiasmado por regressar à Hyundai Motorsport para mais uma temporada na WRC2. 2023 será um desafio, mas definitivamente temos muito potencial no Hyundai i20 N Rally2. Estou confiante que podemos ganhar mais ralis e ser um sério candidato ao título deste ano. Precisamos de forçar a nós próprios e ao carro para competir na frente em todos os eventos, mas vejo que todos na equipa estão dispostos a fazer isso para alcançar os melhores resultados. Conhecemos o carro muito melhor este ano do que no passado, por isso é excitante pensar onde o podemos levar”.