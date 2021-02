Teemu Suninen confirmado no Rali do Ártico/Finlândia

Apesar das dúvidas decorrentes do seu acidente no Rai de Monte Carlo, Teemu Suninen vai correr pela M-Sport/Ford no Rali do Ártico/Finlândia. Só não revelou em que carro, no Ford Fiesta WRC ou no Ford Fiesta Rally2. Apesar do rali se realizar na Finlândia, na zona do Círculo Polar Ártico, Suninen revela que “não tenho experiência nesse rali, portanto não posso falar sobre uma verdadeira vantagem em casa”. A prova será um ‘verdadeiro’ rali de inverno, um evento em que Suninen participou em 2014 num Ford Fiesta R2. Desde então, o finlandês não competiu em Rovaniemi. Suninen e Gus Greensmith deverão fazer a dupla na M-Sport, mas esta ainda não confirmou o line up. A prova realiza-se entre 26 e 28 de fevereiro. A lista de participantes será publicada até sexta-feira.