Team Lancia Corse HF no WRC2 com Yohan Rossel e Nikolay Gryazin

A Lancia confirmou o regresso oficial ao panorama mundial de ralis em 2026, inscrevendo o Team Lancia Corse HF na categoria WRC2, com dois Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. A estreia está marcada para o 94.º Rali de Monte Carlo, de 22 a 25 de janeiro de 2026, simbolizando o regresso do construtor italiano ao Mundial de Ralis da FIA após uma ausência de mais de três décadas.​

A operação desportiva será assegurada pela estrutura francesa PH Sport, com apoio de parceiros como Yacco e Sparco, e direção técnica e desportiva a cargo de Didier Clément, que assume o papel de team principal.​

Rossel e Gryazin são os pilotos oficiais WRC2

A formação italiana terá como dupla oficial o francês Yohan Rossel, de 30 anos, e o búlgaro Nikolay Gryazin, de 28 anos, ambos acompanhados pelos navegadores habituais, Arnaud Dunand e Konstantin Aleksandrov, respetivamente. Rossel chega ao projeto como vice‑campeão do Mundo WRC2 em 2025 e campeão do Mundo WRC3 em 2021, além de títulos nacionais em França e troféus de marca ligados ao Grupo Stellantis. Gryazin apresenta um currículo forte em palcos internacionais, incluindo o título de campeão do Mundo WRC2 Challenger em 2025, vice‑campeonatos em 2023 e 2024, e conquistas no ERC e no campeonato letão.​

Didier Clément sublinha que os dois pilotos foram escolhidos pela capacidade de lutar por vitórias em cada prova e pela complementaridade entre a consistência de Rossel/Dunand e a velocidade de Gryazin/Aleksandrov.​

Regresso histórico e forte adesão ao novo Rally2

O regresso da Lancia ao Mundial de Ralis reveste‑se de forte simbolismo, depois de um palmarés que inclui 11 títulos mundiais de construtores e múltiplas vitórias em Monte Carlo. A marca tinha abandonado o WRC no início dos anos 1990, tornando o programa de 2026 num momento histórico para adeptos e para a própria indústria.​

Desde a divulgação das primeiras imagens do Ypsilon Rally2 HF Integrale e do respetivo lançamento comercial, o interesse competitivo foi imediato: já foram encomendadas mais de 40 unidades para utilização em campeonatos nacionais e internacionais. Segundo a CEO da Lancia, Roberta Zerbi, o projeto é encarado com “grande sentido de responsabilidade”, vendo no novo Rally2 a peça de topo da gama de competição da marca e uma base sólida para crescer com ambição no WRC2.​