Takamoto Katsuta realizou na Suécia o seu melhor rali de sempre no WRC

Takamoto Katsuta e o seu copiloto Aaron Johnston realizaram o melhor rali da sua carreira na Suécia, e não ficaram longe do que poderia ter sido a sua primeira vitória no WRC. Na última manhã de prova, foram os mais rápidos a sair das armadilhas na primeira passagem pelos 29,35 quilómetros de Västervik e assumiram a liderança do rali por 4,5s. Elfyn Evans respondeu de forma enfática na segunda passagem da especial, sendo 6,7s mais rápido do que qualquer outro, recuperando a liderança. À entrada da curta PowerStage, já eram poucas as esperanças de Takamoto Katsuta, pois só um erro do galês lhe permitiria vencer: “Foi uma luta muito boa com o Elfyn e com os pilotos da Hyundai não muito atrás de nós. Foi uma batalha muito intensa durante todo o rali e houve alguma pressão, mas gostei muito.

No final, estou contente por ter feito um bom trabalho para a equipa, por ter levado o carro até ao fim e por ter conseguido alguns bons pontos. Parabéns à equipa por este resultado e parabéns ao Elfyn, que teve uma pilotagem fantástica na penúltima especial. Na próxima vez, vou estar pronto para forçar mais de modo a tentar conquistar a vitória. Consegui gerir a velocidade durante todo o fim de semana e isso dá-me mais confiança para o futuro e uma boa sensação para o Quénia” disse o japonês que sai da Suécia com “um sentimento muito misto,” pois perdeu por uma margem pequena e isso é sempre duro.

O seu Chefe de Equipa, Jari-Matti Latvala exigiu-lhe, compreensivelmente, que teria de assegurar o resultado e, portanto, não poderia arriscar demais, o que cumpriu levando o carro até ao fim. Se tudo correr como a Toyota espera, talvez tenha o prémio este ano…